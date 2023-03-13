Вячеслав Володин

В двух микрорайонах Саратова появятся новые поликлиники. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина "Володин.Саратов".

В ходе рабочего центра в Саратов и встречи с губернатором Романом Бусаргиным и главой регионального минздрава Олегом Костиным спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил результативную работу по открытию новых медучреждений в городе, упомянув поликлиники, инфекционную, противотуберкулезную больницы.

- Вот надо так задачу ставить. В этом году онкоцентр с вами завершим. Это три ключевых направления: инфекция, туберкулез и онкология. Поликлиники тоже начали сдавать. Помните ситуацию в Саратове? Сейчас: микрорайон Звезда поликлиникой обеспечен, Юбилейный поликлиникой обеспечен. С Романом Викторовичем обсуждали: он заявки подал на строительство поликлиники и в Авиаторе города Саратова. Надеюсь, что у нас появится еще поликлиника в Поливановке. Вопрос кадрового обеспечения должен сейчас стоять в приоритете, - отметил председатель Государственной Думы.

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