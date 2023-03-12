Жители Ртищева попросили депутата регионального парламента Марию Усову о помощи со сферой ЖКХ

Фото: https://t.me/er_rtishevo

В общественной приемной Ртищевского местного отделения «Единой России» очередной прием граждан по личным вопросам провела Мария Усова - депутат Саратовской облдумы от фракции «ЕР» и и координатор партийного проекта Женского Движения Партии.

Ветеран труда Александра Степановна - известная в городе писательница, почетный гражданин Ртищево, является автором книги о защитниках ртищевского неба в годы Великой Отечественной войны. Александра Степановна обратилась за содействием в издании книги о подвигах уроженцев ртищевской земли. Мария Усова пообещала помочь ветерану труда с печатью и выпуском необходимого тиража.

Приемы часто посещают люди с проблемами со здоровьем. Ольга Сергеевна просит выделит материальную помощь в связи с тяжелой болезнью. Средства необходимы на покупку лекарств. Борис Поляктозович - инвалид ll группы, которому также требуется финансовая поддержка. По словам Усовой, необходимые документы будут подготовлены, денежные средства начислены.

В ходе приема, проводимого совместно с главой Ртищевского района Александром Жуковским, вопросы задали 12 семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Чаще всего обратившиеся просили о помощи в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ремонте уличного освещения, ликвидации протечки крыши, оказания содействия в восстановлении газоснабжения в частном доме.

Часть обращений касались ремонта домов и квартир, установки забора.

https://t.me/er_rtishevo

По словам депутата, все вопросы взяты на контроль. Перед профильными специалистами администрации района поставлена задача оказать максимальное содействие в решении озвученных проблем, тщательно отработать каждое обращение и быть на постоянной связи с теми, кто обратился в ходе личного приема.

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