В Хвалынском районе Саратовской области произошло уже второе массовое ДТП за сутки – на этот раз без пострадавших

Фото: Алик Сабрига / https://t.me/a_v_sabriga

В Хвалынском районе Саратовской области произошло уже второе массовое ДТП за сегодняшний день, 12 марта. Об этом глава местного муниципалитета Алик Сабрига сообщил в своем Телеграм-канале.

На этот раз авария произошла в районе мелового карьера, столкнулись четыре машины – пожарный грузовик, «Веста» ДПС, фургон магазина «Красное и белое» и пассажирский микроавтобус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня на трассе Р-228 в том же районе Саратовской области столкнулись 21 авто – в этом ДТП с грузовыми и легковыми машинами пострадали 15 человек, в том числе трое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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