В Саратовской области критическая ситуация с паводками – затоплены сотни дворов и десятки дорог

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Региональное МЧС опубликовало данные о ситуации с паводками на территории Саратовской области к 12 марта.

Всего в губернии подтоплено 11 низководных мостов, два участка автомобильных дорог и 33 придомовых территории. Частично ушли под воду мосты в Аткарске и Аткарском районе, а также Лысогорском, Самойловском и Калиниском районах.

Кроме того, за ночь с 11 на 12 марта резко, – до уровня свыше трех метров, поднялся уровень воды в реке Медведица на территории Петровского района. Ситуация ухудшается, вода продолжает прибывать.

— В зоне затопления находится более ста домовладений (265 человек, в том числе 47 детей). На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ, — сообщил в своем Телеграм-канале местный глава Александр Гречихо по итогам сегодняшнего заседания комиссии муниципалитета по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в больницы района доставили две семьи, чьи дома затопило, в больницу могут быть эвакуированы еще до 80 человек, в Петровске открыты пункты временного размещения в школах.

В Пугачевском районе из-за подъема уровня Большого Иргиза сегодня, 12 марта, перекрыли движение транспорта по плотине в Березово. Закрытый из-за паводка участок будет огорожен запрещающими знаками и шлагбаумами, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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