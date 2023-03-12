В центре Саратова мужчина пытался спастись от оперативных служб по проводам – он сорвался и погиб

Фото: ЧП-Саратов

В Саратове с проводов на высоте упал мужчина, от травм скончался. Об этом сообщает ресурс «ЧП-Саратов».

Несчастный случай произошел у дома по Посадского, 302 – как рассказал портал, горожанин находился на крыше пятиэтажки. Встрече с оперативными службами мужчина предпочел попытаться перелезть к соседней пятиэтажке по проводам.

Судя по прикрепленному видео, саратовец снял ремень, чтобы с помощью него перебраться на соседнюю крышу, но в пути сорвался на землю и разбился. По сообщению «ЧП-Саратов» от полученных травм он погиб на месте.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства выясняются.

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