Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 6:13

В массовой автоаварии в Саратовской области столкнулось не менее 15 машин

Участок федеральной трассы Р-228 в районе Хвалынска перекрыт, восемь человек пострадали
Роман Хвалин

Сегодня ранним утром, 12 марта, в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП – как рассказал глава Облспаса Юрий Юрин, столкнулось не менее 15 машин.

В 7:44 в службу «112» сообщили о крупной автоаварии на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. В столкновении полутора десятка авто пострадали восемь человек.

Как добавили в Госавтоинспекции региона, с 9:15 участок федеральной трассы Р-228 перекрыли из-за вышеописанного ДТП, перекрыт участок с 86-го по 113-ый километр. Объехать участок можно через дорогу Хвалынск-Алексеевка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.