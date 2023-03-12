В массовой автоаварии в Саратовской области столкнулось не менее 15 машин

Сегодня ранним утром, 12 марта, в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП – как рассказал глава Облспаса Юрий Юрин, столкнулось не менее 15 машин.

В 7:44 в службу «112» сообщили о крупной автоаварии на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. В столкновении полутора десятка авто пострадали восемь человек.

Как добавили в Госавтоинспекции региона, с 9:15 участок федеральной трассы Р-228 перекрыли из-за вышеописанного ДТП, перекрыт участок с 86-го по 113-ый километр. Объехать участок можно через дорогу Хвалынск-Алексеевка.

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