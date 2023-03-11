Роман Бусаргин

Путепровод в Татищевском районе будет готов в ноябре. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Стартовал второй этап строительства путепровода в Татищевском районе. Поддержку в реализации проекта оказал Вячеслав Викторович Володин.

Во второй этап входит строительство моста через Идолгу и подъезды к нему. По словам губернатора, новая развязка значительно сократит время в пути, так как больше не придётся стоять в пробке на железнодорожном переезде.

- Важно не доставлять людям неудобств и при строительстве, особенно жителям ближайших домов. Местной власти важно уделять этому особое внимание, - сообщает губернатор.

После завершения строительства будет обеспечено беспрепятственное автомобильное движение для 25 тысяч человек.