фото: ГИБДД

ДТП в Петровском районе унесло жизнь 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 11 марта, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 9:40 рядом с селом Озерки Петровского района ВАЗ-2110, за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулся с КамАЗом, которым управлял 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель "дестяки" скончался еще до приезда скорой помощи. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением авто из-за плохого самочувствия.

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