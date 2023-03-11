В Саратовской области талые воды подтопили 40 домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным на 11 утра сегодня, 11 марта, паводковые воды затопили 4 моста. Низководные мосты залиты в Аткарском районе, подтоплены дороги в Дергачевском и Ершовском районах. Вода подобралась к 40 домам, затопив дворы.

- В Аткарском районе силами областной службы спасения организована лодочная переправа. Жизнеобеспечение населения не нарушено, - сообщили в ГУ МЧС.

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