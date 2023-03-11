Николай Панков

Николай Панков: многие проекты реализовываются на личные средства Вячеслава Володина. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».

По мнению депутата Госдумы, многие могли бы, как председатель Госдумы Вячеслав Володин, делать добрые дела и строить нужные людям социальные объекты.

-Знаю, много проектов реализовано на личные средства Вячеслава Володина. Все они направлены на благо людей. Спикер оказывает много и адресной, персональной помощи людям, кто к нему обращается в сложной жизненной ситуации.

- Но принцип реализации его благотворительных проектов - делать качественно и в срок, должен стать примером для многих. Это и строительство Предуниверсария в Саратове, городского парка в Вольске и многие другие проекты, - считает Панков.

Кроме того, по мнению Панкова, в области проживает 11 миллиардеров, которые также могли бы помогать людям и развитию нашей области.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы, в 2022 году Вячеслав Володин основную часть пожертвований направил на финансирование развития социальной инфраструктуры и строительство социальных объектов, расширение детского сада подшефного лицея-интерната, оказание материальной помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.