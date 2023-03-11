Виталий Веревкин

В ходе СВО погиб мобилизованный из Вольского района. Об этом сообщает глава района Андрей Татаринов в своем телеграм-канале.

Веревкин Виталий Александрович был мобилизован и принимал участие в Специальной Военной операции на территории Донбасса.

- Люди, знавшие Виталия, отзываются о нем исключительно, как о мужчине с сильным характером, следовавшим своим принципам, честном, уверенном человеке.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Веревкина Виталия Александровича. Это огромная потеря для семьи, близких и всех вольчан, - высказался Татаринов.

Прощание с бойцом состоится в 13:00 в Троицком Кафедральном соборе.

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