фото: Володин.Саратов
Путепровод в поселке Жасминный планируют закончить к августу. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина "Володин. Саратов"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство долгожданного путепровода. Жители поселка Жасминный в Ленинском районе Саратова испытывают трудности от постоянных пробок из-за железнодорожного переезда. Они обратились с этой проблемой к Вячеславу Володину, спикером Госдумы было принято решение о строительстве путепровода.
Городские власти заверили, что путепровод будет готов к запуску уже в августе.
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