фото: ГИБДД

Саратовец на иномарке протаранил столб — пассажирка в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 10 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 6:15 в Октябрьском районе города, напротив дома №17в по Большой Садовой Volkswagen Polo влетел в столб. Предположительно, 26-летний водитель иномарки не справился с управлением в туман и влетел в световую опору.

В результате аварии пострадала пассажирка - 26-летнюю девушку госпитализировали с травмами.

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