В Саратове из-за коммунальной аварии до утра отключили воду в многоэтажках Фрунзенского района

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ремонта водопровода у дома №9 на 12-ом Шелковичном проезде четыре улицы во Фрунзенском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

В зоне отключения оказались следующие адреса:

Белоглинская, 159,161,163/165,158/164,154/156;

Большая Садовая, 149а,151,151/7,151/8;

Свинцовая, 5/15,10а,19;

Шелковичная, 116,118,120,122/126,128,130;

13-й Шелковичный проезд, 1/11,15/21,16/18,20.

Вернуть воду в дома саратовцев обещают к 8 утра завтрашнего дня, 11 марта.

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