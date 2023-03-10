Саратовскую область в федеральной Общественной палате представит бывший региональный министр Людмила Жуковская

Фото: Общественная палата Саратовской области

Сегодня, 10 марта, на совместном заседании городской и региональной ОП приняли решение делегировать в федеральную Общественную палату Людмилу Жуковскую.

Голосование прошло тайно, выбирать предлагалось между двумя: Муразом Даврешяном и Людмилой Жуковской. Оба кандидата сейчас представляют общественную палату Саратовской области.

Большинство отдало свой голос за Жуковскую, экс-министр по делам территориальных образований губернии поблагодарила участников заседания за поддержку и попросила коллег подготовить список вопросов, которые теперь она могла бы предложить к обсуждению на государственном уровне.

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