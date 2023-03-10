архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Правительство возместит часть расходов для пяти саратовских авиамаршрутов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Росавиация.
Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных маршрутов авиаперевозок. Среди них – пять саратовских рейсов из «Гагарина».
В списке маршрутов - «Саратов-Грозный», «Саратов-Екатеринбург», «Саратов-Минеральные Воды», «Саратов-Казань», а также «Саратов-Нижний Новгород».
Во всех случаях, компенсация затрат на обслуживание рейсов составит 30,5%.
Субсидирование всех маршрутов рассчитано на весь 2023 год. Исключением является маршрут Минеральные воды –затраты в период летних месяцев власти компенсировать не будут.
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