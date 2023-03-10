В новом микрорайоне на месте саратовского старого аэропорта пройдет трамвайный маршрут

Фото: Архив КП

На землях старого аэропорта в Саратове планируется строительство трамвайных путей, заявил сегодня, 10 марта, зампред правительства губернии Павел Мигачев на заседании местной Общественной палаты.

Мигачев отметил, что генплан города был обновлен в конце прошлого года, он предполагает в том числе и реконструкцию трамвайных путей. В район бывшего аэропорта трамвайные пути проложат с улицы Осипова, продлен будет маршрут №11.

Как заявил зампред, сейчас проект находится в стадии проектирования, точных сроков его реализации чиновник не назвал. Мигачев напомнил, что реконструкция затронет каждый из трамвайных маршрутов Саратова.

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