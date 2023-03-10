МУП «Энгельс-Водоканал» проводит модернизацию узловой насосной станции

фото: пресс-служба Администрации Энгельсского района

МУП «Энгельс-Водоканал» приступил к работам по модернизации канализационной-насосной станции №6, построенной в 1967 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

По словам чиновников, износ оборудования составляет более 90 процентов.

– В этом году с целью снижения уровня износа существующих объектов водоотведения в Энгельсе приступили к модернизации одной из узловых канализационной-насосных станций: КНС №6, расположенной по улице Российской в районе второй Городской больницы. Суммарно этот объект обслуживает 1/6 часть города – это ареал от улицы Колотилова до Студенческой, от поселка Прибрежный до улицы Санаторной, – рассказал инженер ПТО Василий Федоров.

Реконструкция проводится в рамках инвестиционной программы по улучшению надежности системы водоотведения.