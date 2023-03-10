Саратовец отказался пускать в дом жилищную инспекцию и получил штраф. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

По данным ведомства, в адрес Госжилинспекции поступило обращение от ТСЖ «Черемушки». Представители ТСЖ заявили, что один из жильцов занимается перепланировкой квартиры, которая может представлять угрозу для жителей других квартир. Мужчина снес несущую стену в своей квартире. Инспекторы попытались нанести жильцу визит с проверкой законности демонтажа, но доступа в квартиру собственник не предоставил. Жилинспекции пришлось обратиться в суд, но и требования суда были проигнорированы. В итоге хозяину квартиры назначили исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей, и запрет на осуществление действий по перерегистрации права собственности в отношении трех объектов недвижимости. Также он был оштрафован еще на тысячу рублей.

После комплексных мер мужчина дал инспекторам доступ к квартире.

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