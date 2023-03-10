В Саратове задержали серийных похитителей аккумуляторов

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове на охраняемых стоянках злоумышленники воровали аккумуляторы из машин- подозреваемые задержаны полицейскими. Об этом сегодня, 10 марта, сообщают сотрудники регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, злоумышленники проникали на охраняемые стоянки и воровали аккумуляторы из машин. Кроме того, они воровали электроинструменты из гаражей.

Видео с камеры наблюдения помогло правоохранителям найти воров. Возраст подозреваемых – 40 лет и 22 года. При этом старший злоумышленник уже имеет судимости.

Против мужчин возбуждено уголовное дело. Задержанные признались в кражах, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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