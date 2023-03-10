фото: Типичный Балаково

Жители Балаково утопают в талых водах. Об этом опубликовано сегодня, 10 марта, в местном паблике «Типичный Балаково!».

Жители Балаково Саратовской области в социальных сетях жалуются на потоп на улице Суворова. С момента потепления из некоторых дворов невозможно даже выйти.

По словам горожан, приезжала машина по очистке канализации, но откачка воды не исправила положение. Причина в забитой трубе под дорогой. В ответ на все необходимые заявки балаковцев они услышали, что вся необходимая техника для устранения потопа находится в ремонте.

- Из-за подтопления страдают строения - в подвалах стоит вода, разрушается фундамент. Кто же нам потом будет восстанавливать наши дома?, - жалуются жители. Горожане просят местную администрацию принять все необходимые меры для решения этого вопроса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.