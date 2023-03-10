архив КП, Фролов Михаил

В Саратове водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку на зебре: мужчину ждет судебное наказание. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла в Саратове 23 ноября 2022 года. На улице 2-й Садовой водитель грузовой «ГАЗели» допустил наезд на пенсионерку «на зебре». В результате аварии женщина скончалась.

На 64-летнего мужчину завели уголовное дело. Водитель признал вину и раскаялся в содеянном.

В ближайшее время суд вынесет приговор.

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