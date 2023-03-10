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НовостиОбщество10 марта 2023 9:44

Жительницу Ртищева приговорили к году условного заключения за попытку сжечь стог сена бывшего

44-летняя женщина в приступе ревности решила спалить 9-тонный стог сена
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ртищево 44-летнюю женщину осудили за покушение на поджог, сообщает региональная прокуратура.

Как подтвердили в суде, вечером 1 сентября прошлого года женщину охватила ревность по отношению к своему бывшему сожителю. Желая отомстить ему, она решила спалить 9-тонный стог сена, принадлежащий ее бывшему возлюбленному. Огонь вовремя заметили, пожар потушили.

Злоумышленницу признали виновной в покушении на поджог и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком еще в один год.

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