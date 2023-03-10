В Саратовской области бешенство зафиксировано в пяти населенных пунктах

Фото: Архив КП

В Саратовской области бешенство животных обнаружили в пяти населенных пунктах. Об этом сегодня, 10 марта, на конференции рассказал начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Вакцинация восприимчивого поголовья против ящура проводится на территории Саратовской области. За этот год уже провели 258 тысяч вакцинаций.

По словам Балалаева, для исследования африканской чумы свиней в ветеринарную лабораторию уже доставили 935 проб биоматериала от домашних свиней, 58 проб от диких кабанов и 38 проб свиноводческой продукции. Всего результаты исследований отрицательные.

Также, Алексей Балалаев напомнил, что из-за сезона перелета диких птиц повышается риск появления высокопатогенного гриппа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.