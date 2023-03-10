В Саратове молодая женщина пострадала от наезда собственной машины

Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове женщина пострадала от наезда собственной машины. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 20:15 в Кировском районе Саратова. 28-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Soul врезалась в припаркованную на улице Аэропорт в Geely. Внутри машины китайского бренда никого не находилось, но от столкновения она наехала на стоящую рядом владелицу.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами.

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