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НовостиПолитика10 марта 2023 8:48

В зоне СВО погибли двое мобилизованных из Саратовской области

В зоне спецоперации в ходе выполнения боевого задания погибли двое мужчин из Новобурасского района
Роман Хвалин

В ходе боев СВО погибли двое мужчин из Новобурасского района Саратовской области, сообщили вчера, 9 марта, в районной администрации.

Погибших солдат звали Алексей Кистанов и Александр Шаповалов. Кистанов родился в 1977 году и жил в селе Гремячка, Шаповалов же родился в 1987 и жил в поселке Динамовском.

Призвали на службу бойцов 26 сентября прошедшего года, они погибли при выполнении боевых задач.

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