Роман Бусаргин: задача муниципальной власти-решать проблемы семей мобилизованных

Роман Бусаргин в гостях

Роман Бусаргин напомнил муниципальной власти о необходимости помощи семьям мобилизованных. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области.

В ходе визита в Балаковский район губернатор Роман Бусаргин заехал в село Маянга к супруге мобилизованного Ольге Николаевне. Женщина проживает в частном доме с детьми, с хозяйством помогают родители и знакомые.

Губернатор утверждает, что задача муниципальной власти - не оставаться в стороне. Женщина поделилась, что зимой возникли проблемы с канализацией. Главе района Сергею Грачеву поручил организовать выезд сотрудников водоканала. Еще в селе есть проблемы с водоснабжением, жители набирали воду рядом с домом культуры, где есть своя система очистки, качество которой ухудшается. Бусаргин поручил решить вопрос в ближайшее время.