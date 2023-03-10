Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области молодого пастуха чуть не убил сменщик из-за недовольства работой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел 25 августа 2022 года на хуторе Коряпкин Питерского района. 33-летний мужчина выразил недовольства работой своего сменщика из-за ненадлежащего выпаса скота. В процессе ссоры обвиняемый выстрелил из ружья в грудь 21-летнему парню.
Несмотря на это, потерпевший попытался убежать, но парня догнал на машине его напарник и несколько раз наехал на него.
Раненому пастуху все-таки удалось скрыться и обратиться в полицию. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело.
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