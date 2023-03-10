В Саратове пятеро детей стали жертвами бездомных псов из-за халатности чиновников

Фото: Архив КП

В Саратове бездомные собаки напали на детей из-за бездействия сотрудников городской администрации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Власти не уделили должного внимания отлову животных – из-за этого, как выяснило следствие, пятеро детей стали жертвами бездомных псов.

Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование находится на контроле у главы регионального ведомства Анатолия Говорунова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.