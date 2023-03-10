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НовостиОбщество10 марта 2023 8:00

В Саратове пятеро детей стали жертвами бездомных псов из-за халатности чиновников

Ход расследования контролирует глава регионального ведомства Анатолий Говорунов
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове бездомные собаки напали на детей из-за бездействия сотрудников городской администрации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Власти не уделили должного внимания отлову животных – из-за этого, как выяснило следствие, пятеро детей стали жертвами бездомных псов.

Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование находится на контроле у главы регионального ведомства Анатолия Говорунова.

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