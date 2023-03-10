Фото: Архив КП

В Саратовской области за неделю упала цена на огурцы. Об этом опубликовал Саратовстат в своем еженедельном отчете.

По официальным данным, по сравнению с ценами в феврале, значительный спад наблюдается в стоимости на огурцы. Цена за килограмм этих овощей составляет 200 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и на молоко, свеклу и консервы для детского питания.

При этом цена на помидоры, лук и картофель, наоборот, подскочила. Среди продуктов – средняя цена на колбасу выросла за неделю на 16 рублей.

Рост цен примерно на 1 – 2% также коснулся таких продуктов, как яйца, творог, пшено, бананы и яблоки.

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