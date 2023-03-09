Ход совещания

Саратовские парламентарии возмущены случаями остановки капремонта и раскрытия крыш. Об этом стало известно сегодня, 9 марта, в ходе совещания Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в Саратовской областной думе

Депутат Александр Ванцов (фракция «Родина») вступил в полемику с докладчиками в ходе заседания. Парламентарий возмутился случаями раскрытия крыш и остановки работ, в чем его поддержал глава комитета Александр Бурмак. По словам и.о. гендиректора регионального Фонда капремонта Юлия Вихляевой, зачастую организация испытывает затруднения в поиске подрядчика на остаток работ.

— Вы запросили полтора миллиарда на лифты у правительства Российской Федерации, а далее указано, что для решения вопросов с заменой лифтов - необходимо 6 миллиардов рублей. Откуда вы берете эти суммы? — спросил Ванцов

— Полтора миллиарда, - сумма, необходимая для решения срочных вопросов, а шесть миллиардов - общая сумма, необходимая для замены и ремонта всех лифтов — пояснил заместитель министра по строительству и ЖКХ Александр Мышев.

В ответ на вопрос Ванцова о «проекте закона о расширении возможностей регоператора» Мышев пояснил, что формирование фонда за капитальный ремонт на данный момент происходит отдельно в каждом МО.

— На сегодняшний день в законе указано так, что «котел» в муниципальном образовании формируется согласно той сумме, которую они собирают. Нам делают замечания постоянно, требуют создания общего фонда для всей Саратовской области. Это решение пока не принято, в данный момент мы выходим с ним на думу, на следующей неделе будет рабочая группа, — ответил Мышев.

Заинтересовался Ванцов и проведением двух аукционов на проведение строительного контроля, которые должны были пройти 3 марта. Юлия Вихлеева ответила, что аукционы объявлены, а срок подачи составляет 20 дней. По словам чиновницы, чаще всего строительный контроль определяется сразу с начала строительно-монтажных работ и договоры заключаются.

Напомним, ранее аналогичный вопрос поднимала депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

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