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НовостиОбщество10 марта 2023 7:27

Глава Саратовской области объявил выговоры двум министрам из правительства региона за срыв сроков контрактов

Роман Хвалин
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Вчера, на совещании 9 марта, на котором обсуждалась реализация госпрограмм в Саратовской области. Как оказалось, многие контракты на 2023 год были заключены несвоевременно, министерства в результате начали аукционы позже намеченных сроков.

Выговоры за это получили Сергей Соколов, министр ЖКХ области, и зампред регправительства Павел Мигачев. Замечания также были высказаны Наталье Щелкановой, руководящей областным минкультом, и замминистра образования Ирине Чинаевой.

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