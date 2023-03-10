Глава Саратовской области объявил выговоры двум министрам из правительства региона за срыв сроков контрактов

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Вчера, на совещании 9 марта, на котором обсуждалась реализация госпрограмм в Саратовской области. Как оказалось, многие контракты на 2023 год были заключены несвоевременно, министерства в результате начали аукционы позже намеченных сроков.

Выговоры за это получили Сергей Соколов, министр ЖКХ области, и зампред регправительства Павел Мигачев. Замечания также были высказаны Наталье Щелкановой, руководящей областным минкультом, и замминистра образования Ирине Чинаевой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.