фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Заводского района вновь жалуются на перевозчиков. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от одного из жителей Заводского района. По словам мужчины, вчера, 9 марта автобусы маршрута №90 не ходили с 6:30 до 8:00 утра. Речь идет об остановке «улица Брянская» в районе Крекинга.

В комментариях множество саратовцев поддержали автора и выразили свое негодование.

— Так нельзя! Проблема с маршрутом номер 90 давно! — Спасибо что подняли эту тему. Просто невозможная ситуация с этим маршрутом.

Официальный аккаунт администрации Заводского района уточнил, что маршруте № 90 фиксируется недовыпуск автобусов. По словам чиновников, перевозчику дано указание контролировать выпуск автобусов на маршрут для соблюдения установленного расписания движения.

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