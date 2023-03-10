фото: Архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области выросли расценки на детский отдых. Соответствующее постановление опубликовано 7 марта на портале правовой информации.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил стоимость путевок в детские лагеря. Цена на путевку в саратовский детский лагерь теперь стоит 1175 рублей в сутки в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Отдых в санаториях, принимающих детей на оздоровление обойдется в 1550 рублей в сутки.

Что касается дневного пребывания ребенка в лагере с трехразовым питанием - цена за такой отдых составит 297 рублей; аналогичный отдых с двухразовым питанием обойдется в 238 рублей в день. Стоимость дневного пребывания в оздоровительном лагере при трехразовом питании составит 349 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», - указано в документе.

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