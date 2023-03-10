Алексей Игуменцев

В ходе СВО погиб боец из Саратовской области Алексей Игуменцев. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Аткарского района Виктор Елин.

29-летний Алексей Игуменцев из Аткарска сражался в рядах штурмового подразделения.

—Пришли печальные новости. Еще один наш аткарчанин погиб в ходе исполнения воинского долга. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Алексея. Алексей защищал интересы своего государства, своей Родины и отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа, — высказался Елин.

Прощание с бойцом состоится 11 марта.

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