фото: Архив КП

В Саратовской области коронавирус нашли у 186 пациентов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в области заболело 313 980 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки в Саратове - 103, Энгельсском районе — 26, Балаковском— 14; Балашовском — 12; Ершовском — 10; Вольском — 7.

Коронавирус диагностировали у 54 пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 40; от 50 до 64 лет 36. Также, 30 случаев выявлено у детей до 17 лет.

У четырех человек выявлена пневмония, еще 182 – с признаками ОРВИ.

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