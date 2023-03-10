фото: Архив КП
В Саратовской области коронавирус нашли у 186 пациентов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в области заболело 313 980 человек.
Наибольший прирост заболевших за сутки в Саратове - 103, Энгельсском районе — 26, Балаковском— 14; Балашовском — 12; Ершовском — 10; Вольском — 7.
Коронавирус диагностировали у 54 пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 40; от 50 до 64 лет 36. Также, 30 случаев выявлено у детей до 17 лет.
У четырех человек выявлена пневмония, еще 182 – с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.