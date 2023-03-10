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НовостиОбщество10 марта 2023 6:10

Паводок в Саратовской области — в Аткарске затопило мост

Уровень воды в Медведице за сутки поднялся на 2,7 метра
Евгений Бадиков
Лодочная переправа

Лодочная переправа

Паводок в Саратовской области — в Аткарске затопило мост. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Аткарске началось весеннее половодье. За последние сутки в реке Медведица уровень воды поднялся на 270 сантиметров. Вода подтопила мост, для удобства жителей областная служба спасения открыла лодочную переправу.

Лодочная переправа

Лодочная переправа

— Отрезанных водой населенных пунктов нет, — сообщил глава района Виктор Елин.

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