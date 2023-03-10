Под Аркадаком водитель «Калины» уснул за рулем и погиб в столкновении с самосвалом

Фото: ГИБДД

Сегодня ночью, 10 марта, в Аркадакском районе Саратовской области произошло смертельная автоавария – «Лада» влетела в самосвал. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Lada Kalina, которую вел 39-летний водитель, съехал с проезжей части на левую обочину дороги по направлению движения и влетел в стоящий самосвал.

Водитель «Калины» погиб на месте. В дорожной инспекции предполагают, что он уснул за рулем.

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