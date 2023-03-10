Утром в Заводском районе молодой саратовец на Hyundai протаранил столб

Фото: Облспас

В Заводском районе Саратова сегодня утром, 10 марта, в автоаварии пострадал водитель, сообщает Облспас.

В 7 утра на проспекте Энтузиастов, недалеко от сквера Кирова 26-летний мужчина за рулем Hyundai протаранил столб.

Молодой саратовец получил травмы, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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