фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшую 47-летнюю Анну Новикову. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Саратов"

Женщина пропала 15 февраля в Заводском районе. Рост пропавшей - 160 см, среднее телосложение, волосы светло-русые до плеч, голубые глаза. Анна Новикова в день продажи была одета в длинный темно-красный пуховик с капюшоном.

Всех, кто может сообщить какие-либо сведения о Анне Новиковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.