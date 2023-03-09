Саратовский врач освобожден от наказания за причинение смерти по неосторожности

В Саратове освободили от ответственности врача, которого признали виновным в смерти пациента по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.
Напомним, 24 января 2021 года обвиняемый врач при выполнении процедуры (ФГДС) по неосторожности повредил пациенту заднюю стенку пищевода, в результате чего мужчина скончался. Обвиняемому грозило до трех лет лишения свободы. Суд учел, что у подсудимого несколько маленьких детей, он имеет проблемы со здоровьем и у его ребенка также имеется инвалидность, а так же положительные характеристики.
В итоге врача приговорили к году ограничения свободы. Однако в связи с истечением срока давности мужчину освободили от назначенного наказания.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.