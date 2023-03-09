Саратовский врач освобожден от наказания за причинение смерти по неосторожности

В Саратове освободили от ответственности врача, которого признали виновным в смерти пациента по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.

Напомним, 24 января 2021 года обвиняемый врач при выполнении процедуры (ФГДС) по неосторожности повредил пациенту заднюю стенку пищевода, в результате чего мужчина скончался. Обвиняемому грозило до трех лет лишения свободы. Суд учел, что у подсудимого несколько маленьких детей, он имеет проблемы со здоровьем и у его ребенка также имеется инвалидность, а так же положительные характеристики.

В итоге врача приговорили к году ограничения свободы. Однако в связи с истечением срока давности мужчину освободили от назначенного наказания.

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