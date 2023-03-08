Кадр из видео

Бойцы из Саратовской области поздравили женщин региона с 8 марта. Видеозапись разместил Александр Янклович в своем телеграм-канале «Твои герои, Саратов ZOV»

— Дорогие женщины! От 98-полка поздравляем вас сегодня с Международным Женским днем, 8 марта. Желаем вам здоровья, мирного неба, которое мы для вас обеспечим. Счастья, любви, хороших, верных мужчин, — по очереди произносили военнослужащие теплые пожелания.

Бойцы передали приветы женам, детям, родителям и исполнили песню для дам.

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