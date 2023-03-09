Избран новый глава города Балаково

Леонид Родионов. фото: EP

Сегодня, 9 марта, на внеочередном заседание Совета МО город Балаково народные избранники рассмотрели вопрос об избрании городского главы.

Им стал Леонид Родионов, который уже исполнял обязанности главы. Леонид Викторович также является председателем комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Напомним, ранее главой города Балаково был Роман Ирисов – в сентябре прошлого года его избрали депутатом Саратовской областной думы.

Леонид Викторович Родионов родился в 1975 году в Одессе. В 1997 году окончил Саратовский государственный технический университет; в 2001 году – Поволжскую академию государственной службы. Возглавлял Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья».

Вступая в должность, новоизбранный глава города принес присягу и поклялся добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

До новых выборов в Совет города остается полгода. Это время Леонид Родионов будет совмещать работу главы города с должностью председателя комитета.

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