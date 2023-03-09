Юлия Вихлеева

Саратовские чиновники предлагают сократить срок оплаты за капремонт до года. Об этом стало известно сегодня, 9 марта, в ходе совещания Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в Саратовской областной думе

В регионе планируют сократить сроки перечисления денег подрядчикам за капремонт в домах. По словам и.о. гендиректора регионального Фонда капремонта Юлии Вихляевой, с подрядчиками по итогам аукционов за 2020 год было заключено 2,9 тыс. договоров, за 2021-й - 574, за 2022-й - 140, с начала этого года - 152, с ноября 2020 года образуется кредиторская задолженность, которая составляет 164,6 млн рублей.

По состоянию на 3 марта 2023 года в рамках исполнения краткосрочных планов всех периодов у Фонда капитального ремонта имеется 113 договоров на выполнение строительно-монтажных работ.

— В настоящее время у нас очень мало желающих поучаствовать в аукционных процедурах, – заявляет Вихляева.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Александра Мышева главной причиной является длительный срок оплаты - 18 месяцев. В планах снизить данный период до года, как во многих других регионах.

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