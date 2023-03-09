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НовостиОбщество9 марта 2023 13:00

Саратовские чиновники предлагают сократить срок оплаты за капремонт до года

Задолженность регионального фонда капремонта перед подрядчиками достигла 165 миллионов рублей
Евгений Бадиков
Юлия Вихлеева

Юлия Вихлеева

Саратовские чиновники предлагают сократить срок оплаты за капремонт до года. Об этом стало известно сегодня, 9 марта, в ходе совещания Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в Саратовской областной думе

В регионе планируют сократить сроки перечисления денег подрядчикам за капремонт в домах. По словам и.о. гендиректора регионального Фонда капремонта Юлии Вихляевой, с подрядчиками по итогам аукционов за 2020 год было заключено 2,9 тыс. договоров, за 2021-й - 574, за 2022-й - 140, с начала этого года - 152, с ноября 2020 года образуется кредиторская задолженность, которая составляет 164,6 млн рублей.

По состоянию на 3 марта 2023 года в рамках исполнения краткосрочных планов всех периодов у Фонда капитального ремонта имеется 113 договоров на выполнение строительно-монтажных работ.

— В настоящее время у нас очень мало желающих поучаствовать в аукционных процедурах, – заявляет Вихляева.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Александра Мышева главной причиной является длительный срок оплаты - 18 месяцев. В планах снизить данный период до года, как во многих других регионах.

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