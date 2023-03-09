Медицинские классы откроют еще в 14 районах Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин высказался о подготовке медицинских кадров в регионе и организации медицинских классов. Об этом сегодня, 9 марта, он написал в своем телеграм-канале.

Сейчас медицинские классы работают в школах 24 районов региона. Более 50% учеников таких классов поступают в медицинский университет, в том числе по целевым направлениям. По словам губернатора, подобный вид профориентации один из самых эффективных. В университет идут ребята, которые действительно хотят стать врачами и посвятить этому свою жизнь.

Бусаргин поддержал предложение ректора СГМУ имени Разумовского Андрея Еремина развивать медклассы и открыть их еще в 14 районах. Так пройти подготовку перед поступлением в вуз смогут дети во всех муниципалитетах.

Целевое обучение перенастраивается. Ранее с помощью юридических лазеек выпускники отказывались работать в учреждениях, которые обеспечили их обучение. Сейчас штраф для таких студентов увеличен почти до миллиона рублей.