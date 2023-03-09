Заседание рабочей группы

В домах Саратовской области необходимо заменить 3700 лифтов. Информация была озвучена сегодня, 9 марта, в Саратовской областной Думе в ходе совещания Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Заместитель министра по ЖКХ Александр Мышев в своем докладе упомянул, что

множество лифтов выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Работы такого рода ведутся в рамках капитального ремонта домов,и за последние 3 года заменено 288 лифтов. На замену остальных требуется сумма в 6 млрд рублей.

Председатель комитета Александр Бурмак отметил, что есть факты установки новых лифтов, но возникает много вопросов. Крупная задолженность перед подрядчиками, большие сроки оплаты, и частые случаи растягивания ремонта. По словам Бурмака, зачастую работы затягиваются на несколько месяцев, и люди, в том числе пожилые, вынуждены подниматься пешком на верхние этажи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.