Саратовский минздрав: коронавирус приобрел форму сезонной инфекции

Фото: Архив КП

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, на брифинге в минздраве, сегодня, 9 марта, рассказал о том что смертность от коронавируса в мире снизилась на 56%. Вирус меняется, приобрел форму сезонной инфекции, уже меньше влияет на организм, но все же остается.

По словам Костина, в больницах находятся 155 человек с ковидом, 15 из них на кислородной поддержке, в том числе четверо — на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся более 1,5 тыс. человек.

- Болеют в основном не привитые. Это говорит, что вакцина действенная. Благодаря этому у нас не наблюдается нехватки мест и ажиотажа в больницах, - подчеркнул Костин.

Министр предупредил граждан о том, что весна - самый острый в плане распространения инфекций.

На вопрос, планируется ли объявить ранние каникулы, Олег Костин ответил, что в этом нет сейчас смысла.

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