Саратовские участники СВО получили автомобиль «Нива»

Саратовские бойцы в зоне СВО получили автомобиль «Нива»

Саратовские бойцы в зоне СВО получили автомобиль «Нива» для выполнения боевых задач, об этом сегодня, 9 марта, сообщает городская Дума. Транспортное средство приобретено за счет личных средств депутатов.

Он был направлен в зону проведения специальной военной операции вместе с закупленными работниками аппарата Думы вещами, перевязочными материалами, продуктами питания и т.д. в конце прошлой недели в составе гуманитарного конвоя.

- Автомобиль уже получен бойцами одного из подразделений, участвующих в СВО, и уже используется для выполнения поставленных боевых задач, - отмечается в сообщении Думы.

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