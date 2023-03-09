В минздраве Саратовской области назвали оптимальный возраст для родов

Фото: архив КП

В Саратовской области за последний год сократилось количество родов и репродуктивных женщин. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга минздрава рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии региона Денис Новичков.

За год репродуктивных жительниц области в возрасте 18 - 49 лет стало меньше на 10 тысяч. Количество родов за прошлый год уменьшилось на две тысячи.

По мнению Новичкова, оптимальный возраст для рождения детей — до 30 лет, хотя на этот период приходится расцвет карьеры, и многие откладывают материнство. Но после 35 начинаются возрастные изменения в организме и угасает репродуктивная функция женщины.

Глава минздрава Олег Костин сообщил, что Перинатальный центр заполнен на 60-65%, энгельсский роддом — только наполовину. Для того, чтобы демография имела положительную динамику, необходимо, чтобы в семье было в среднем 2-3 ребенка.

За прошлый год сделали аборт от 6 до 6,5 тысяч жительниц Саратовской области, 4,5 тысячи женщин удалось отговорить.

Министр и главный внештатный специалист сошлись во мнении, что женщины просто отказываются от материнства.

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