Жительница Саратова вышла гулять с собакой и не вернулась

Фото: Лиза Алерт Саратов
6 марта жительница Саратова Ольга Железнякова ушла из дома на прогулку с собакой и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Известно, что на Ольге был коричневый пуховик. С ней была белая собака, небольшого размера.
Всех, кто недавно видел Ольгу, просят позвонить по телефону 02 (с мобильного - 102) либо 112.
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