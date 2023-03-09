Жительница Саратова вышла гулять с собакой и не вернулась

Фото: Лиза Алерт Саратов

6 марта жительница Саратова Ольга Железнякова ушла из дома на прогулку с собакой и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Известно, что на Ольге был коричневый пуховик. С ней была белая собака, небольшого размера.

Всех, кто недавно видел Ольгу, просят позвонить по телефону 02 (с мобильного - 102) либо 112.

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